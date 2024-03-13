بروتوكول تعاون بين كليتي الزراعة والهندسة وشركة الاتحاد للمقاولات العمومية

لتعزيز الجانب العملي لطلاب جامعة القناة:

وقعت كليتا الهندسة والزراعة بجامعة قناة السويس بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الاتحاد للمقاولات العمومية، التابعة لمجموعة رضا الله جروب للإنشاءات وإدارة المشروعات لتوفير فرص تدريب وعمل بالشركة لخريجي الكليتين بما يسهم في صقل معرفة الطلاب العملية.

شهد توقيع البروتوكول- الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة.وعن الشركة المستشار خالد السيد رضا الله رئيس مجلس إدارة مجموعة رضا الله جروب المالكة لشركة الاتحاد للمقاولات العمومية ٠



هذا وقد تم توقيع البروتوكول بمكتب عميد كلية الزراعة.

ووقع البروتوكول عن الطرف الأول الدكتور محمد وصفي محمد علوان وكيل كلية الزراعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة عبير الشهاوي وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

حضر مراسم توقيع البروتوكول المهندسة جيهان حسن علام مدير إداري مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة.

ومن الطرف الثاني هشام رضا الله نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة رضا الله جروب للإنشاءات وإدارة المشروعات، ورئيس شركة الاتحاد للمقاولات العمومية، المهندس إسلام فكري عبدالعزيز مدير المسؤولية المجتمعية بشركة الاتحاد.

.

ووجه عميدا كليتي الزراعة والهندسة الدعوة للشركة للمشاركة في ملتقيات التوظيف لدى الكليتين؛ لإتاحة الفرصة للمتدربين من إيجاد فرص عمل مباشرة.

وسيتم تنظيم زيارات دورية لطلاب كلية الهندسة، وأيضا التدريب في مصنعي الشركة بمدينة العاشر من رمضان (مصنع إنتاج الطوب الأسمنتي، ومصنع إنتاج مواسير ال PVC).

ومن جانبه - أعرب رئيس مجلس إدارة المجموعة عن سعادته بهذا التعاون، كما أكد على تذليل كافة العقبات حتى يتلقى الطلاب خدمة تدريبية جيدة، لتأهيلهم لسوق العمل في إطار الالتزام المجتمعي من المجموعة المالكة للشركة.

وتشارك الشركة في عدة مشروعات قومية بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وتعتبر من الشركات الغنية بالخبرات التي قد تسهم في صقل معرفة الطلاب العملية.