مطار العريش الدولي يستقبل طائرتي مساعدات لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي اليوم الأربعاء طائرتي مساعدات لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة ، تحملان 71 طنا من المواد الغذائية والطبية.

وصرح مصدر مسئول بأن الطائرة الأولى من دولة قطر وتحمل 23 طنا من المواد الغذائية والطبية والثانية من بلجيكا وتحمل 48 طنا من المستلزمات الطبية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وأشار المصدر إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغت 670 طائرة من بينها 545 طائرة مساعدات بالإضافة إلى 125 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.