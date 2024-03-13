فتح طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بعد إغلاق استمر ٣ ساعات

اعلنت إدارة المرور بالإسماعيلية فتح طريقي الاسماعيليه القاهرة الصحراوي أمام حركة المرور المتجهة من الإسماعيلية إلى القاهرة في تمام التاسعة من صباح اليوم والتي أغلقت لنحو ٣ ساعات تقريبا عقب صلاة الفجر اليوم الأربعاء بسبب كثافة الشبورة المائية.

وتسببت الشبورة المائية الكثيفة صباح اليوم الباكر لانعدام الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والرئيسية والأماكن المفتوحة.

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه تكدس مروري كثيف بمدخل مدينة الإسماعيلية وفي المداخل المؤدية لطريق القاهرة الإسماعيلية والقادمة من فايد والتل الكبير وابوصوير .

وتسبب في زحام شديد بمدخل الاسماعيليه حيث امتدت طوابير السيارات لنحو كيلو متر تقريبا .

وعادة ما تغلق إدارة المرور بالإسماعيلية طريقي القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وبورسعيد الصحراوي وطريق الزقازيق الزراعي كإجراء احترازي مع كثافة الشبورة المائية ومنعا لوقوع حوادث تصادم.

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء ارتفاعا في معدلاتها مع ثالث ايام شهر رمضان المبارك بمحافظة الإسماعيلية .حيث وصلت درجة الحرارة اليوم العظمى 28 درجة مئوية والصغرى13 درجة مئوية.