افتتاح دورة الوفد الرمضانية بمركز سنورس فى الفيوم

قام الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب وابراهيم عبد الباقي السكرتير العام للوفد فى المحافظة وعضو الهيئة العليا وعبدالله حمد رئيس حزب الوفد بمركز سنورس بافتتاح الدورة الرمضانية في كرة القدم التي تنظمها لجنة الحزب بسنورس برئاسة عبدالله حمد والتي تقام على مدار الشهر الكريم مساء الثلاثاء على ملعب دهب بقرية الكعابي .

مباراتان فى الافتتاح

شهد الافتتاح إقامة مباراتين الأولى فاز فيها فريق مسك الدار على أصدقاء حنيكة بهدفين لهدف واحد وفي المباراة الثانية تعادل فريق ميسي فيتنس مع الشباب بهدف لكل فريق.. وبهذا يتصدر فريق مسك الدار المجموعة الأولى ب ٣ نقاط ثم فريقي الشباب وميسي فيتنس بنقطة وحيدة لكل فريق واخيرا فريق أصدقاء حنيكة في المركز الرابع بلا رصيد حضر الافتتاح الدكتور أحمد برعي نائب رئيس الحزب بالفيوم وحمادة فتحي رئيس الحزب بمركز سنهور و حسين عثمان وفوزي عثمان نواب رئيس الحزب بسنورس وعبد السلام جابر عضو هيئة المكتب و حمادة عبدالتواب نائب رئيس الحزب بمركز سنهور.

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