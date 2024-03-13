طريقة تحضير عصير الرمان بالموز لتعزيز المناعة في رمضان

يحتوي عصير الرمان بالموز على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، والتي تعمل على رفع المناعة للوقاية من الفيروسات، وفيما يلي نعرض لكم طريقة تحضيره بالخطوات.





عصير الرمان بالموز

طريقة عمل عصير الرمان بالموز

المقادير

- الموز : 4 حبات (مقطع)



- الرمان : كوب (حبّ)

- العسل : 3 ملاعق كبيرة (أبيض)



-مكعبات الثلج : حسب الرغبة





طريقة التحضير

ضعي قطع الموز، وحب الرمان، والعسل الأبيض، ومكعبات الثلج في الخلاط الكهربائي واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

اسكبي العصير في أكواب التقديم، ثم قدميها.





فوائد الرمان

يحسن صحة القلب

تظهر بعض الأبحاث فوائد شرب عصير الرمان لتحسين ضغط الدم ، وهو عامل مهم لحماية قلبك، في الواقع ، يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يساهم في حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب مثل زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والنوبات القلبية.





يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي عصير الرمان على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، ويرتبط استهلاك هذه المادة المضادة للأكسدة بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وفقًا للمجلة البريطانية لعلم الأدوية ، فإن تأثيرات الأنثوسيانين ضد السرطان لها علاقة بخصائصها المضادة للالتهابات والأورام ومضادات الأكسدة ، فضلاً عن قدرتها المحتملة على قتل الخلايا السرطانية.





تقليل الالتهاب المزمن

بفضل مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول ، قد يساعد شرب عصير الرمان في مكافحة الالتهاب المزمن، أظهرت الأبحاث أن إحدى الطرق التي يمكن بها لمضادات الأكسدة هذه أن تحارب الالتهاب هي العمل مع بروتينات معينة تشارك في إشارات الخلايا ، والتي يمكن أن تكون في النهاية وقائية ضد بعض الأمراض المزمنة.





تحسين الذاكرة

تُظهر الأبحاث الحديثة أن كوبًا من عصير الرمان قد يساعد في إبطاء التدهور في الذاكرة البصرية لدى كبار السن.





فوائد تناول الموز

يعزز الهضم ويدعم صحة الأمعاء

يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الانتظام والمساعدة في الهضم، يمكن أن يكون الموز غير الناضج مفيدًا لصحة الأمعاء نظرًا لمحتواه من النشا المقاوم ، وهو نوع من الألياف الحيوية التي تغذي البكتيريا" الجيدة "في أمعائك.





دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق ، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون.





تنظيم سكر الدم

يحتوي الموز على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.