أجواء إيمانية وإقبال كبير علي صلاة التراويح بالقليوبية

أدي العشرات من أهالى قرية كفر شبين بمركز شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية، صلاة التراويح، وبـ أمامة الشيخ هيثم مطر إمام وخطيب مسجد الطناني، وسط أجواء رمضانية جميلة، وذلك تحت أشراف الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية .

استهل الشيخ هيثم مطر حديثه ببيان أن الأدب عنوان فلاح المرء، ومناط سعادته في الدنيا والآخرة، وأكمل الأدب وأعظمه هو الأدب مع الله جل وعلا بتعظيم أمره ونهيه والقيام بحقه، ولذا فإن لكل عبادة آداباً، فالصلاة لها آداب، والحج له آداب، والصوم كذلك له آداب عظيمة، لا يتم إلا بها، ولا يكمل إلا بأدائها.



وأن آداب الصيام منها ما هو واجب، يلزم العبد أن يحافظ عليها ويلتزم بها، ومنها ما هو مستحب يزداد العبد بفعلها أجراً وثواباً، مبينا الآداب الواجبة وذكر منها أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الصلاة المفروضة، التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فيجب على الصائم المحافظة عليها، والقيام بأركانها وشروطها، وأدائها مع جماعة المسلمين، وكل ذلك من التقوى التي شُرع الصيامُ من أجلها.

و أيضاً أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله عليه من الأقوال والأفعال، فيحفظ لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم وفحش القول، ويحفظ بصره عن النظر إلى المحرمات، ويحفظ أذنه عن الاستماع للحرام، ويحفظ بطنه عن كل مكسب خبيث محرم.

