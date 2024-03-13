رضا عبدالعال: علامة استفهام حول استبعاد أحمد فتوح من المنتخب

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أخطأ في استبعاد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك من قائمة منتخب مصر في معسكر مارس الجاري.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أحمد فتوح يقدم أداء قوي مع فريق الزمالك منذ عودته من الإصابة وكان يستحق الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر القادم".



وتابع:"من وجهة نظري أن هناك علامة استفهام حول استبعاد أحمد فتوح من المنتخب الوطني من جانب حسام حسن المدير الفني ".