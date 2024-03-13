الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا من غير المرجح أن يحصل على الأغلبية

في الأشهر الماضية، توقعت استطلاعات الرأي، التي شكك فيها البعض، باستمرار أن يفقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أغلبيته في البرلمان للمرة الأولى.

وقد تم بالفعل تسجيل حوالي 27 مليون جنوب أفريقي للإدلاء بأصواتهم في 29 مايو في الانتخابات الوطنية المحورية في البلاد.

منذ وصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إلى السلطة مع سقوط نظام الفصل العنصري قبل 30 عاما، فاز دائما في انتخابات وطنية واحدة.

ومع ذلك، تشير العديد من استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الذي كان يقوده نيلسون مانديلا سيتراجع إلى أقل من 50٪ من الأصوات.

ومع ذلك، تشير العديد من استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الذي كان يقوده نيلسون مانديلا سيتراجع إلى أقل من 50٪ من الأصوات.

كشفت مؤسسة برينتهورست ومقرها جوهانسبرغ، هيئة التحرير تأسست المؤسسة من قبل عائلة أوبنهايمر النقاب عن انتخابات أجريت في 8 مارس.

ويظهر الاستطلاع الذى أجرته شركة SABL Strategy في وقت سابق من هذا العام، أن الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي سيكون لها بالتأكيد حكومة ائتلافية بعد هذه الانتخابات حيث انخفض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى 39٪ من الأصوات.

شارك في الاستطلاع 1506 ناخب مسجل.

تم تصميم النتائج على أساس نسبة المشاركة البالغة 66٪ في الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2019.

وقال أكثر من النصف (53 في المائة) إن "حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في العقود الثلاثة الماضية" هي المسؤولة عن القضايا التي تواجهها البلاد، يليهم 11 في المائة قالوا إن الفصل العنصري هو السبب.

ويواجه الاقتصاد الأكثر تطورا في القارة قضايا من بينها البطالة القياسية، وأزمة الكهرباء التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنازل والشركات، وانعدام ثقة الناخبين على نطاق واسع بعد سلسلة من مزاعم الفساد على مر السنين.

ويشير المشاركون في الاستطلاع إلى البطالة (28٪) والفساد (27٪) والتخلص من الأحمال (17٪) وضعف القيادة (12٪) والجريمة (11٪) كقضايا ملحة.

أحزاب المعارضة تحقق فوزا كبيرا

جون ستينهويزن وحزب MK الذي تأسس حديثا والذي أيده جاكوب زوما هما الفائزان الواضحان في تراجع دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

ومن المقرر أن يتفوق حزب الكنيست الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي وتم تأييده على EFF بنسبة 13٪ من الأصوات.

وزاد التحالف الديمقراطي الذي يقوده جون ستينهويزن حصته من الأصوات إلى 27٪ (من 23٪ في أكتوبر من العام الماضي).

مقاتلو الحرية الاقتصادية ليوليوس ماليما الذين كانوا يتمتعون بشعبية بين العديد من جنوب إفريقيا المحبطين يفقدون الأرض وفقا للمسح الذي تم الكشف عنه في 8 مارس. وتبلغ نسبة التأييد ل EFF 10٪ ، بانخفاض من 17٪ في أكتوبر.

ويعتقد عدد متساو من الناخبين (33٪) أن التحالف الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي هما الحزبان الأكثر فعالية في الحكم.

ومع ذلك، فقد تم التشكيك في مصداقية الاستطلاع من قبل مؤسسة الجبهة الإلكترونية.

في الواقع ، عندما تعلن الأحزاب عن تمويلها للجنة الانتخابية المستقلة، تم الكشف عن أن OPPenheimers، تم إدراجهم كمانحين رئيسين لـ DA.

ورفض المتحدث باسم EFF على تويتر نتائج الاستطلاع: "لقد أعطى Oppenheimer الملايين ل DA و Action SA و Rise Mzansi ، وليس من المستغرب أن يتوقع استطلاعهم نمو الأحزاب التي يمولونها".

لم يكن لدى جنوب أفريقيا ائتلاف على المستوى الوطني بسبب هيمنة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

جاءت أكبر دعوة للاستيقاظ في الانتخابات المحلية في عام 2021، عندما انخفض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى أقل من 50٪.

وإذا خسر أغلبيته، سيحتاج الحزب إلى الدخول في ائتلاف للبقاء في الحكومة والإبقاء على رامافوسا رئيسا لولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات.

يصوت سكان جنوب إفريقيا لحزب وليس لمرشح رئاسي في الانتخابات العامة. ثم يتم تخصيص أماكن للأحزاب في البرلمان المكون من 400 مقعد وفقا لحصتها من الأصوات ، وينتخب المشرعون الرئيس.

وفي الانتخابات، سيصوت مواطنو جنوب أفريقيا أيضا لاختيار تركيبة المجالس التشريعية الإقليمية في مقاطعات البلاد التسع.

اعتبارا من 11 مارس ، تم تسجيل حوالي 27.7 مليون ناخب (27،736،074) في اللجنة الانتخابية المستقلة (IEC) في جنوب إفريقيا.