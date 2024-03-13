لأول مرة بمصر وكيل آودي يطرح RS 5 Coupé وRS Q3 Sportback

طرحت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATC)، الوكيل الرسمي لسيارات آودي في مصر، رسمياً السيارتين آودي RS 5 Coupé وRS Q3 Sportback الجديدتين كليًّا لأول مرة في مصر، لتوسِّع مِن موديلاتها مِن النسخ الرياضية عالية الأداء RS، وذلك عقب الإطلاق الناجح للطراز RS Q8 في خريف عام 2022.

آودي RS 5 Coupé

تُعدُّ آودي RS 5 Coupé نُسخةً رياضيةً معزّزةً وأكثرَ هجومية مِن الطرازين الشقيقين A5 وS5، وهي مصمَّمة خصيصًا لهؤلاء الباحثين عن الأداء المُذهل دون التضحية بمستويات الفخامة والراحة والطابع العملي المصاحب للاستخدام اليومي. على صعيد الخطوط الخارجية، استفادت السيارة الكوبيه الرياضية الجديدة مِن العديد من اللمسات المتفرِّدة، أبرزها الاستعانة بباقة "التصميم الأسود" التي تضمَّنت زوائد سوداء اللون على العديد من المواضع، فضلًا على الشعارات سوداء اللون، وكذا شعار الحلقات الأربع العائد لآودي داكن اللون، وأيضًا العجلات الداكنة قياس ٢٠ بوصة. ومِن ضمن أبرز اللمسات الخارجية الأخرى، يُمكن ذكرُ المصابيح الرئيسية المتطوِّرة فئة Matrix LED مع أضواء آودي الليزرية وإشارات التفاف ديناميكية، والصادمين الرياضيين فئة RS، والسقف الداكن اللون يتناقض في تناغم مع الطلاء الخارجي، والجناح الخلفي الرياضي، والسقف الزجاجي البانورامي، وأيضًا عاكس الهواء الخلفي الهجومي، وأضواء ترحيبية فئة LED مع عرض شعار RS، ونظام عادم رياضي فئة RS.

بالانتقال إلى المقصورة الداخلية، نجد أنَّها تضم مزيجًا فريدًا مِن المواد عالية الجودة والتقنيات المتطوِّرة؛ فبمجرد دخول السائق إلى المقصورة، يجد في انتظاره كُسْوَةً فاخرة مِن جلود "نابا" سوداء اللون مع تطريزات honeycomb stitching ضمن باقة المقاعد الرياضية فئة "بلاس". وتَدعم المقاعد كذلك السائق والراكب الأمامي بشكل كبير، كما توفِّر وظيفة التدليك لهما. وتأتي المقصورة أيضًا بشاشة قياس ١٠.١ بوصات للنظام المعلوماتي الترفيهي MMI مثبَّتة في وضعية مرتفعة على تابلوه الأدوات الوسطي، إلى جانب لوحة العدَّادات الرقمية بقياس ١٢.٣ بوصات (Audi Virtual Cockpit Plus) التي تتضمَّن كذلك تصميم فئة RS الرياضية. ومِن أبرز تجهيزات الراحة والترف المدعَّمة، يُمكن ذكرُ لوحات RS المصنوعة مِن الألمنيوم، ومكيِّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصلُ درجة حرارته في ثلاثِ مناطقَ مختلفةٍ، والدوَّاسات ودوَّاسة إراحة القدم المصنوعين من الستانلس ستيل، ونظام صوتي محيطي ثلاثي الأبعاد من فئة Bang & Olufsen، بخلاف Audi Phone Box light وواجهة الهاتف الذكي لربط الهاتف المحمول بالسيارة بسهولة، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، ونظام التعليق الرياضي المميَّز RS Plus مع نظام التحكُّم الديناميكي بالقيادة (DRC).

أما عن القَلب النابض خلف الغطاء الأمامي، فتستعين السيارة الكوبيه ذات البابين عالية الأداء بمحرك فئة V6 مزوَّد بشاحني هواء "توربو" سعة ٢.٩ لترات يولد ٤٥٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٦٠٠ نيوتن-متر. ويتَّصل هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية Tiptronic من ثماني سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأربع (نظام الدفع الرباعي الدائم) من خلال نظام "كواترو" الغني عن التَّعريف. ومع هذه الطاقة المُذهلة، زادت السرعة القصوى للسيارة لتصل إلى ٢٨٠ كلم/ساعة.

آودي RS Q3 Sportback

آودي RS Q3 Sportback

مِن جهة أخرى، تُعَدُّ آودي RS Q3 Sportback سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بسقف مائل كما تولِّد طاقة مُذهلة قادرة على ضخِّ مزيد مِن الأدرينالين في عروق ركَّابها. وبخلاف التمتُّع بِطَلَّةٍ أكثرَ هجوميةٍ مِن الشقيق Q3 ، وقد قُدِّمَ الجيل الثاني مِن RS Q3 للمرة الأولى في خريف عام ٢٠١٩. وبمجرد النظر إلى الواجهة الأمامية، يُمكن ملاحظةُ الشبك الأمامي الأسود Singleframe بهيئة فتحاته ثلاثية الأبعاد على شكل honeycomb، وكذلك المصابيح الرئيسية الداكنة فئة Matrix LED، وإليهما تُعْزَى الطَّلَّةُ الرياضية المعزِّزة للسيارة الفخمة. وتتضمَّن اللمسات الخارجية أيضًا صادمين رياضيين فئة RS، وعاكسَ هواء رياضيًّا هجوميًّا، وجناحًا خلفيًّا فئة RS مُدمجًا بالسقف، وعجلاتٍ داكنةً قياس ٢١ بوصة، بخلاف السقف الزجاجي البانورامي ونظام العادم الرياضي فئة RS.

وتتّسع مقصورة RS Q3 Sportback الأحدث حتى خمسة ركّاب، وتتضمَّن بدورها شاشة قياس ١٢.٣ بوصات خاصة بلوحة العدَّادات الرقمية (Audi Virtual Cockpit Plus)، وأخرى قياس ١٠.١ بوصات مثبَّتة بتابلوه الأدوات الوسطي. وتستفيد المقصورة مِن باقة عريضة مِن تجهيزات الراحة والترف، أبرزها باقة نظام الإضاءة الداخلية، ومكيف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصلُ درجة حرارته في ثلاثِ مناطقَ مختلفةٍ، والمقاعد الرياضية فئة "بلاس" المكسوَّة بجلود "نابا" الفاخرة مع تطريزات honeycomb stitching، ونظام صوتي عالي النقاء ثلاثي الأبعاد فئة SONOS. ولا يُمكن كذلك إغفالُ المقاعد الأمامية التي يُمكن ضبطُها كهربائيًّا في أكثرَ مِن اتِّجاه والمدعَّمة بخاصية الذاكرة ودعامة للفقرات القطنية بتحكُّم كهربائي في ٤ اتِّجاهات، وأيضًا الدوَّاسات ودوَّاسة إراحة القدم المصنوعين من الستانلس ستيل، ونظام التعليق الرياضي فئة RS مع خاصية التحكُّم في المخمّدات، ومثبّت السرعة.