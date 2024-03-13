قنا ثاني وخامس جمهوري في مسابقة التربية الموسيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم حصول مديرية التربية والتعليم بقنا، على المركز الثاني في مرحلة رياض الأطفال و المركز الخامس للمرحلة الابتدائية في مسابقات التربية الموسيقية للعام الدارسي 2023 /2024 .

ووجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة إلى الطلاب الموهوبين بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي من أصحاب المراكز المتميزة وزاريا، وتواصلت تهنئة مدير تعليم قنا لتشمل شركاء النجاح من قيادات المديرية وإدارة قنا التعليمية الداعمين لتلك النجاحات وخص منها صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية وريم عفت موجه عام التربية الموسيقية والتوجيه المشرف والمعلمين الذين عكفوا على تدريب التلاميذ و اسهموا في صقل تلك المهارات الطلابية وتنميتها .

واثنى السيد على تفعيل الانشطة الطلابية بالمدارس بشكل ناجح، وغرس الدافعية و روح المنافسة و التطور الذاتي وفق إرشاد و توجيه من التوجيه العام و الموجهين الاوائل، وتطبيق الخطط والمسابقات الوزارية بدقة و تفوق .

يذكر أن توجيه عام التربية الموسيقية بقنا حصد العديد من المراكز في المسابقات الوزارية احدثها فوزه منذ فترة قريبة بالمركز الأول فى منافسات الفنون البيئية، والمركز الثانى"النور للمكفوفين"، والمركز الثاني لفريق التربية الفكرية، والرابع"مدرسة الأمل"في منافسات مدارس التربية الخاصة، وكذلك المركز الرابع فى آلات النفخ.