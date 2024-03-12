عاجل
بعد تحرير الإذاعة.. البرهان يتناول الأفطار مع المواطنين في أمدرمان
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد تحرير الإذاعة.. البرهان يتناول الأفطار مع المواطنين في أمدرمان

البرهان
البرهان

تناول الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي و القائد العام للقوات المسلحة ، الافطار مع مجموعة من المواطنين بمدينة أمدرمان. 

وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الثلاثاء إلى منطقة أم درمان العسكرية بعد سيطرة الجيش على مقر الإذاعة والتلفزيون.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، يوم الاثنين، فرض سيطرته على مقر هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني بمدينة أم درمان والتي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل من العام الماضي.

وأكد الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، في تعميم صحفي، إن القوات المسلحة بمنطقة أمدرمان تمكنت في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء من إحباط محاولة هروب لقوات الدعم السريع من محيط منطقة الملازمين والإذاعة.


وأضاف التعميم أنه "تم القضاء على معظم القوة الهاربة وأن القوات المسلحة دمرت واستلمت معظم معداتها وآلياتها وجاري إحصاء خسائر العدو".

من جانبها، أقرت قوات الدعم السريع فقدانها لمباني هيئة البث، وقالت في بيان إن فقدانها السيطرة جاء "عقب التزامها بوقف القتال بناءً على قرار مجلس الامن الدولي رقم 2427 بشأن الهدنة الإنسانية في شهر رمضان.

 وأضافت "ما حدث ان قوات الجيش وكتائب المؤتمر الوطني تنصلت عن هذا العهد والالتزام الأخلاقي وغدرت بقوات الدعم السريع وهاجمتها في محور الاذاعة على الرغم من التزامها مسبقاً بوقف اطلاق النار".

مواد متعلقة

البرهان يصل إلى أم درمان بعد سيطرة الجيش على مقر الإذاعة والتلفزيون

حمدوك يعلن ترتيبات لقاء بين البرهان وحميدتي في القاهرة

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان

شرط البرهان لإنهاء الحرب يثير الجدل في الأوساط الأفريقية

السفير السوداني: زيارة البرهان للقاهرة تركز علي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

باحث: زيارة البرهان لمصر تندرج تحت وحدة مصير ومصالح البلدين
الجريدة الورقية