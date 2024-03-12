الداخلية تكشف ملابسات ممارسة عاطل البلطجة في المنوفية

كشف مصدر أمني عن تفاصيل ما تم تداوله عبر «فيسبوك» بشأن قيام أحد الأشخاص يحمل «سلاح أبيض» بممارسة أعمال البلطجة وترويع الأهالي بالمنوفية.

الداخلية .. كشف ملابسات ممارسة عاطل البلطجة في المنوفية

تبين بالفحص أن الواقعة قديمة حدثت في غضون شهر أغسطس 2023 حال وقوع مشاجرة بين طرف أول: عاطل «له معلومات جنائية»، وزوجته وطرف ثان، و3 أشخاص من جيرانهم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، لخلافات جيرة بينهم، وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وأن المتهم المشار إليه «محبوس حاليًا على ذمة تلك الخلافات».

كما توفيت سيدة وأصيب زوجها اختناقا داخل منزلها بمنطقة كرداسة وانتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوجود جثة ومصاب داخل شقة بمنطقة كرداسة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة مختنقة، فيما أصيب زوجها، نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المنبعث عن “موقد فحم”، داخل غرفة نومهما، المُغلقة بإحكام.

وتم نقل الزوج إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

عامل يقتل زوجته خنقًا بالطالبية

كما أقدم عامل على قتل زوجته خنقًا، وفر هاربًا بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم وتوالت النيابة التحقيق .

وكان قسم شرطة الطالبية تلقى بلاغا بوجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وتبين من الفحص والمعاينة أن المجني عليها تُدعى “سارة.خ” 29 عامًا، عاملة، والجثة ملقاة على الأرض، وبها إصابات عبارة عن كدمات بالعينين، وسحجات بالرقبة من الجانبين، إثر تعرضها للخنق.

واستمع فريق البحث لأقوال والد المجني عليها، والذي أتهم “أحمد.م” زوج ابنته، بقتلها، قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، من خلال فحص خط سيره والأماكن المحتمل تواجده فيها للاختباء وتجنب الرصد الأمني، تمهيدا لضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.