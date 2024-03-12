عاجل
بعد تحرير الإذاعة.. البرهان يتناول الأفطار مع المواطنين في أمدرمان
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لماذا نشعر بالصداع النصفي بعد تناول الطعام؟

بوابة الوفد الإلكترونية

يدل الشعور بالصداع بعد تناول الطعام مباشرة على الإصابة ببعض الأمراض المزمنة والخطيرة، وعلى رأسها داء السكري، والحساسية.

txt

طرق تحسين الذاكرة عند أطفالك

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن"، قد يرتبط الشعور بالصداع بعد تناول الطعام بمرض السكري واضطرابات أخرى في وظائف البنكرياس، نظرًا لأنه عند وجود هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم.

يحدث أثناء تناول الطعام أولا ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض مسببا نقص السكر في الدم، ما يسبب تجويع الدماغ، وبالتالي الشعور بالصداع.

في الوقت نفسه، قد يكون الصداع ناجما عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة، أو رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم.

الجريدة الورقية