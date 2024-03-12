لماذا نشعر بالصداع النصفي بعد تناول الطعام؟

يدل الشعور بالصداع بعد تناول الطعام مباشرة على الإصابة ببعض الأمراض المزمنة والخطيرة، وعلى رأسها داء السكري، والحساسية.

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن"، قد يرتبط الشعور بالصداع بعد تناول الطعام بمرض السكري واضطرابات أخرى في وظائف البنكرياس، نظرًا لأنه عند وجود هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم.

يحدث أثناء تناول الطعام أولا ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض مسببا نقص السكر في الدم، ما يسبب تجويع الدماغ، وبالتالي الشعور بالصداع.

في الوقت نفسه، قد يكون الصداع ناجما عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة، أو رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم.