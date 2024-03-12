آرسنال يتقدم بهدف نظيف على بورتو في الشوط الأول

دوري أبطال أرووبا..

أنهى فريق آرسنال الإنجليزي الشوط الأول من مباراته امام بورتو البرتغالي متقدماً بهدف نظيف في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بدا آرسنال المباراة بهجوم ضاغط بينما تراجع بورتو نسبياً لوسط ملعه مع إعتماده على الهجمات المعاكسة.

سدد ساكا كرة خطيرة في الدقيقة تصدى لها الحارس بصعوبة، قبل أن يرد إيفانيلسون بتسديدة قوية بجوار القائم لصالح بورتو.

فرض بورتو رتمه على ملعب المباراة وإنحصر اللعب في وسط الملعب رغم الإستحواذ النسبي للجانرز.

وفي الدقيقة الأخيرة ينجح تروسارد في خطف هدف التقدم لأصحاب الأرض لتنتهي احداث الشوط الأول بنتيجة 1-0 لآرسنال.