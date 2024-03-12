الأهلي يتقدم بثنائية علي البنك في الشوط الأول بعنوان الأخطاء الدفاعية

تقدم الاهلي بهدفين لهدف علي نظيره البنك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة ال15 من الدوري المصري، ويحتنضها ستاد القاهرة الدولي.

وسجل الأهلي هدف مُبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق موديست الذي أحسن التعامل مع كرة أرتدت من "يد" محمد ابو جبل حارس البنك الذي تصدى لتسديدة قوية من امام عاشور لكن موديست تابع الكرة وأودعها في الشباك.



ليعود سريعا فريق البنك ويسجل هدف التعادل في الدقيقة السابعة عن طريق كريم بامبو الذي استغل خطأ عمر كمال عبد الواحد في التمركز الدفاعي ليسجل الهدف في شباك مصطفى شوبير.

الأهلي نجح من هجمة مرتدة في تسجيل الهدف الثاني عن طريق رضا سليم الذي احسن استغلال خطأ محمد عبد الغني مدافع البنك ليُسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 28.

وبدأ الأهلي المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم وليد ومحمود الزنفلي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.



