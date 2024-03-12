أنابيلا هلال تشبه الزهرة بالأحمر الصارخ

تنجذب الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال للأزياء الساحرة التي تشبه قوامها الممشوق ووزنها المثالي مما عكس جمالها وجعلها مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات من هذا الجيل.



وبدت أنابيلا هلال بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة ملكية، صمم من قماش الكريب مع التل الناعم بلون الأحمر الصارخ، عكس الفستان قوامها الرشيق وجعلها مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات في سهراتك الخاصة.



واكملت رقي إطلالتها ببعض المجوهرات الماسية المرصعه باحجار الزمرد بلون الأحمر الصارخ.



أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

أنابيلا هلال



أنابيلا هلال (4 يونيو 1986 -) مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

أنابيلا هلال



حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.



تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا (ولدت عام 2010)، ونادر جونيور (ولد عام 2011) وجولا رفقا (ولدت سنة 2014) و إيلي (ولد سنة 2017).