ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تشكيل مواجهة اتحاد جدة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.



ويقود الزعيم الثنائي مالكوم وميتروفيتش تشكيل الزعيم أمام العميد، في المواجهة التي يتوقعها الجماهير السعودية والعربية قوية ومثيرة.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد بهدفين نظيفين خلال الأسبوع الماضي، في ذهاب الدور ربع النهائي، في المواجهة التي شهدها ملعب "المملكة" معقل الزعيم.

ومن المقرر انطلاق مواجهة اتحاد جدة أمام الهلال في تمام التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تُنقل موقعة الاتحاد أمام الهلال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقنوات ssc السعودية.

تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: برونو نيفيز، سلمان، سافيتش.

الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.