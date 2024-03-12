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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب برايتون مرشح لخلافة تشافي في برشلونة

تشافي
تشافي

يبدو أن مستقبل تشافي هيرنانديز مع برشلونة أصبح على المحك، بعد النتائج السيئة التي قدمها مع البارسا خلال الموسم الجاري، مما جعل هناك رغبة لدي الجماهير وإدارة النادي بضرورة التغيير.

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نابولي يحسم مستقبل تشافي مع برشلونة


وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك إعجاب كبير بمدرب برايتون الإنجليزي روبرتو دي زيربي، وذلك لقيادة الفريق خلفًا للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز خلال الموسم المقبل.
وأوضحت أن الأسلوب التدريبي والتكتيكي للمدرب الإيطالي يتطابق مع برشلونة، مما جعل هناك ترحيب كبير من قبل خوان لابورتا، رئيس النادي بتولي دي زيربي تدريب البارسا خلفًا لتشافي.
وأكدت التقارير أن تشافي يضع مواجهة نابولي الإيطالي اليوم الثلاثاء كمباراة لتحديد مصيره، حيث أخبر المُقربين منه أنه سيرحل عن الفريق حال ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.
الجدير بالذكر أن برشلونة ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني، على الرغم من أنه حامل اللقب خلال الموسم الماضي.

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