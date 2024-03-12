نابولي يحسم مستقبل تشافي مع برشلونة

يتواصل الجدل حول مستقبل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مع فريقه برشلونة، بعد النتائج المُخيبة للآمال خلال الموسم الحالي.



ويعاني بطل الدوري الإسباني من سوء النتائج تحت قيادة تشافي، خاصة بعدما أصبح بعيدًا عن المنافسة على لقب الليجا.

وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن المدرب الإسباني تحدث مع المقربين منه أنه سيرحل عن تدريب برشلونة حال ودع البارسا دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وأوضح البرنامج الإسباني أن تشافي لم يقوم بإبلاغ إظارة البلوجرانا بقراره حتى هذه اللحظة، لكنه ينتظر نتيجة مواجهته أمام الفريق الإيطالي.

وشدد برنامج "الشيرنجيتو" أن برشلونة لديه إعجاب كبير بالثنائي الإيطالي روبرتو دي زيربي والألماني هانز فليك، لكن في حال قرر تشافي الرحيل في الوقت الحالي فأن إدارة البلوجرانا ستقوم بتعيين رافا ماركيز، المدير الفني للفريق الرديف، حتى نهاية الموسم.