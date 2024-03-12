عاجل
الأرصاد الجوية تحذر: عدم استقرار الطقس بالبلاد بداية من الأحد القادم الرئيس السيسي يهنئ رئيس فلسطين بمناسبة شهر رمضان
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نابولي يحسم مستقبل تشافي مع برشلونة

تشافي
تشافي

يتواصل الجدل حول مستقبل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مع فريقه برشلونة، بعد النتائج المُخيبة للآمال خلال الموسم الحالي.

txt

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في دوري أبطال آسيا


ويعاني بطل الدوري الإسباني من سوء النتائج تحت قيادة تشافي، خاصة بعدما أصبح بعيدًا عن المنافسة على لقب الليجا.
وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن المدرب الإسباني تحدث مع المقربين منه أنه سيرحل عن تدريب برشلونة حال ودع البارسا دوري  أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.
وأوضح البرنامج الإسباني أن تشافي لم يقوم بإبلاغ إظارة البلوجرانا بقراره حتى هذه اللحظة، لكنه ينتظر نتيجة مواجهته أمام الفريق الإيطالي.
وشدد برنامج "الشيرنجيتو" أن برشلونة لديه إعجاب كبير بالثنائي الإيطالي روبرتو دي زيربي والألماني هانز فليك، لكن في حال قرر تشافي الرحيل في الوقت الحالي فأن إدارة البلوجرانا ستقوم بتعيين رافا ماركيز، المدير الفني للفريق الرديف، حتى نهاية الموسم.

مواد متعلقة

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام إنتر ميلان

لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أتلتيكو مدريد
الجريدة الورقية