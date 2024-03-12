رئيس كيم تك: نستهدف تجهيز الجامعات والمستشفيات بصناعة وطنية خالصة

أكد المهندس أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك"chem.tech" للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات على حتمية ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة، خاصة الصناعة الوطنية التي تستهدف الاستغناء عن المنتجات المستوردة بما يضمن توفير العملة الصعبة وفرص العمل عبر صناعة وطنية خالصة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات أن الفترة القادمة ستشهد توقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وذلك في إطار تكثيف التعاون بين الجامعات والمجتمع المحيط في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية 2030.

وأوضح "الشرقاوي" أن مصنع كيم تك"chem.tech" يواكب أحدث التطورات العالمية لإنتاج كافة متطلبات المعامل في الجامعات بمختلف أنواعها، كذلك المستشفيات والمراكز البحثية وبعض مصانع المواد الغذائية ذات الصلة بنشاط كيم تك، في الوقت الذي أشار فيه إلى سعى شركة ومصنع كيم تك لتكثيف نشاطها في صعيد مصر خلال الفترة القادمة بما يضمن توفير فرص العمل والمشاركة في تنمية محافظات الصعيد عبر صناعة وطنية تليق بالبحث العلمي والتدريب الجامعي في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك أن المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية في كافة محافظات مصر على مدار الفترة الماضية تأتي في إطار تبادل الخبرات والاستماع لآراء أساتذة الجامعات والعلماء المتخصصين نحو تلبية احتياجات السوق، وتوفير المواصفات الفنية المحددة في الأجهزة العلمية.