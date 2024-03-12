عاجل
بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد alaitihad Sport Live يلا شوت في دوري أبطال آسيا
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس كيم تك: نستهدف تجهيز الجامعات والمستشفيات بصناعة وطنية خالصة

أحمد الشرقاوي رئيس
أحمد الشرقاوي رئيس شركة كيم

أكد المهندس أحمد الشرقاوي، الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك"chem.tech" للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات على حتمية ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة، خاصة الصناعة الوطنية التي تستهدف الاستغناء عن المنتجات المستوردة بما يضمن توفير العملة الصعبة وفرص العمل عبر صناعة وطنية خالصة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات أن الفترة القادمة ستشهد توقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وذلك في إطار تكثيف التعاون بين الجامعات والمجتمع المحيط في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية 2030.

وأوضح "الشرقاوي" أن مصنع كيم تك"chem.tech" يواكب أحدث التطورات العالمية لإنتاج كافة متطلبات المعامل في الجامعات بمختلف أنواعها، كذلك المستشفيات والمراكز البحثية وبعض مصانع المواد الغذائية ذات الصلة بنشاط كيم تك، في الوقت الذي أشار فيه إلى سعى شركة ومصنع كيم تك لتكثيف نشاطها في صعيد مصر خلال الفترة القادمة بما يضمن توفير فرص العمل والمشاركة في تنمية محافظات الصعيد عبر صناعة وطنية تليق بالبحث العلمي والتدريب الجامعي في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ومصنع كيم تك أن المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية في كافة محافظات مصر على مدار الفترة الماضية تأتي في إطار تبادل الخبرات والاستماع لآراء أساتذة الجامعات والعلماء المتخصصين نحو تلبية احتياجات السوق، وتوفير المواصفات الفنية المحددة في الأجهزة العلمية.

مواد متعلقة

كورال جامعة عين شمس يحيي احتفالية القوات الجوية لتكريم أسر الشهداء

تكريم 3 عضوات هيئة تدريس من جامعة عين شمس من هيئة قصور الثقافة

معرض للمنتجات اليدوية لجوالة جامعة عين شمس (صور)

فى صعيد مصر

جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك بالمؤتمر العلمي الدولي لجامعة الملك فيصل

ملتقى المبادرات الطلابية بالجامعات يُبرز الإبداع الطلابي

إعلام المعهد الكندي CIC تحتفل بيوم المرأة العالمي

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للأمراض النادرة

الجريدة الورقية