السادات الأعدادية بدشنا تحصد المركز السابع جمهوريا فى مسابقة الطباعة اليدوية

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن فوز الطالبة سلمى محمود أحمد مدرسة السادات الأعدادية التابعة لادارة دشنا، التعليمية بالمركز السابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطباعة اليدوية للعام الدراسي 2023-2024م، والتى جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التريية الفنية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وهنأ مدير تعليم قنا الطالبة سلمى على تحقيق هذا المركز ، والذى جاء نتاج الجهد المبذول بالمسابقة والمنافسة القوية لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، معرباً عن خالص أمنياته بمزيد من النجاح والتميز .

وأشاد السيد بمجهودات جميع القائمين على العمل وظهوره بالمظهر اللائق والمشرّف فى تلك المسابقة التى جرى تنفيذها تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، وهانم محمود موجه عام التربية الفنية بالمديرية للحرص على التنافس وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية.