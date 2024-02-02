صلاة الجمعة من مسجد الشاطئ ببورسعيد والخطيب الشيخ عمر هاشم (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في بورسعيد، نقلًا عن القناة الأولى المصرية.

يؤدي خطبة الجمعة، الشيخ أحمد عمر هاشم تحت عنوان: "من دروس الإسراء والمعراج.. الفرج بعد الشدة"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

خطبة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة:

شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وأكد البلاغة الإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وصلاة الجمعة واجبة إلا عن 5، وهم: "الْمَرْأَةُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ، والمريض"، وفق قول النبي صل الله عليه وسلم.