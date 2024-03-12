جامعة الوادى الجديد تدشن خطة الأنشطة الرمضانية



دشنت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادى الجديد خطة الانشطه خلال شهر رمضان الكريم تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال حسن منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة

وقال الأستاذ انور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة انه تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للانشطة الرمضانية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة والتى تتنوع بين الامسيات الرمضانية والندوات الدينية والدورات الرمضانية فى الألعاب الرياضية المتعددة

هذا بالإضافة الى أنشطة مراكز الفنون المتعددة المسرح.. والموسيقى والكورال الفنون التشكيلية

وأشار عباس الى دعم ادارة الجامعة الدائم والمتواصل لكافة الانشطة الطلابية على مدار العام متمنيا للمشاركين فى الانشطة دوام التقدم والرقى.