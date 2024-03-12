مكافاة خمس ممرضات فى يوسف الصديق بالفيوم

قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمرور المفاجئ على 6 وحدات بمركز يوسف الصديق ورافقه الدكتورة نشوى مصطفى - مدير ادارة الدعم الفني وهاله احمد - مدير ادارة التمريض والدكتورة نشوى جلال - مدير ادارة العلاقات العامة ومتولي سعد - مدير الشئون الادارية بالمديرية .

فى البداية تم المرور على تدريب ToT لمشرفات نوادى المراة التابع لبرنامج اسرة مع ادارة تنظيم الاسرة والمنعقد باحد الفنادق السياحية على ضفاف بحيرة قارون

وبدأ الجولة بالمرور المفاجئ على وحدة زكي صالح وهي وحدة مطورة حديثا (رفع كفاءة خفيف) ولم تسلم بعد فابدى ملاحظاته حول مستوى النظافة فيها كما لاحظ عدم التزام بعض الممرضات بالزي الرسمي وكارت التعريف بالاضافة الى عدم تنظيم الملفات والاوراق وتفقد غرفة الملفات وغرفة الاستقبال ولاحظ عدم ترتيبها واطلع على سجلات الاستقبال والزيارات الاشرافية ولاحظ عدم تنظيمها فامر باعفاء رئيسة التمريض بالوحدة من منصبها . ولاحظ تغيب بعض الصيادلة فامر بتحويلهم للتحقيق ,كما تفقد المعمل ولاحظ عدم ارتداء فنية المعمل للزى الرسمى وكارت التعريف فامر بخصم يوم من راتبها جزاء مباشر لعدم تنفيذ التعليمات فى هذا الشأن. وامر مدير الشئون الادارية بفحص سجلات الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن الى التحقيق.

مكافأت مالية للمتميزين

وتوجه وكيل الوزارة ومرافقوه الى وحدة الفقى وهي وحدة مطورة حديثا (رفع كفاءة خفيف) ولم يتم استلامها بعد وتفقد غرفه الاستقبال واطلع على سجلات الطوارئ الاحاله والتردد وامر بصرف مكافأة مالية للممرضه غادة احمد محمد عبد الحميد لكفاءتها العلمية على ان تصرف المكافاة من الادارة الصحيه بيوسف الصديق ,كما لاحظ تغيب بعض الصيادلة فامر مدير الشئون الادارية بفحص دفاتر الحضور والانصراف وحصر المتغيبين دون اذن لتحويلهم الى التحقيق. ولاحظ عدم وجود طبيب فعلم انه منتدب الى وحدة اخرى فى هذا اليوم ,ثم تفقد حجرة التطعيمات والرعاية وحجرة الملفات كما ابدى ملاحظاته حول نظافة قاعة الانتظار ووجود كراسى متهالكة وامر مدير الادارة باستبدالها باخرى.

وفي اثناء الزيارة حضرت حالة طفلة تعانى من ارتفاع درجة الحرارة والم شديد بالبطن فقام وكيل الوزارة بالكشف عليها , وقرر لها العلاج اللازم للحالة وتم توجيههم للقافلة الطبية التابعة لمديرية الصحة بالقرية المجاورة لصرف العلاج.

بعد ذلك توجه الى وحدة قرية الخواجات حيث تنفذ قافلة طبية تابعة لمديرية الصحة واطلع على قائمة الادوية فى الصيدلية الخاصة بالقافلة , وتفقد عيادات الاطفال والباطنة والجلدية الخاصة بالقافلة.

بعد ذلك قام بالمرور على وحدة قرية ابو صايم وهي وحدة مطورة حديثا (رفع كفاءة خفيف) فتفقد الصيدلية ووجد الصيدلي يقوم بتنظيم وترتيب الادوية مرتديا البالطو وبدون كارت التعريف فلفت نظره الى ذلك كما تفقد المعمل وقام بسؤال فني المعمل ,ووجد عيادة الاسنان مغلقة وعلم ان كرسي الاسنان معطل ولا يوجد اطباء اسنان بالوحدة فامر بالاتصال بمهندسة الصيانة بالمديرية لارسال فريق لاصلاح كرسي الاسنان المعطل

كما تفقد الاستقبال واطلع على سجلات الطوارئ التردد و الاحالة واثنى على التنظيم وترتيب السجلات وحسن خط الممرضة المسئولة عن الاستقبال , وتفقد ايضا عيادة تنظيم الاسرة وقام باختبار الممرضة ذكية عويس عبد الجيد وامر بصرف مكافاة مالية لها من الادارة لكفاءتها العلمية , كما تفقد غرفة التعقيم وحجرة الكشف وجدها تحتاج الى استاندات فامر بتوفيرها من وحدة اخرى. وتفقد حجرة التطعيمات والرعاية وقام بسؤال الممرضة كريمة زايد صالح وامر بصرف مكافاة مالية لها من الادارة الصحية نظرا لكفاءتها العلمية و ذلك فى وجود الدكتورمصطفى زايد - مدير ادارة يوسف الصديق الصحية.

بعد ذلك توجه الى الوحدة الصحية فى قرية حنا حبيب وهي وحدة قديمة وغير مطورة و لاحظ نظافتها كما لاحظ وجود مشرفة تمريض الادارة ولاحظ تغيب بعض الصيادلة فامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن الى التحقيق.

ثم تفقد غرفة الاستقبال واطلع على سجلات التردد والاحالة كما فحص ثلاجة الاستقبال وامر بتوفير ملاءات سرير للاستقبال ,ولاحظ عدم وجود طبيب فعلم انه منتدب لوحدة اخرى ثم تفقد حجرة الرعاية ومتابعة الاطفال واطلع على سجلات الحضور والانصراف

وقام بالسؤال عن المراقب الصحي فوجده في خط سير وتم التاكد من ذلك اثناء المرور من قبل مدير الادارة.

بعد ذلك تفقد غرفة التطعيمات ثم غرفه تنظيم الاسرة وقام باختبار الممرضة ميرفت شعبان توفيق وامر بصرف مكافاة مالية لها من الادارة لكفاءتها .

وفى نهاية الجولة توجه الى الوحدة الصحية بقرية الريان ووجد الاعمال منقولة الى احدى مباني الوحدة المحلية فوجد وتبين انتظام العمل فى الصيدلية , وتفقد عيادة تنظيم الاسرة واختبر معلومات الممرضة ايه مصطفى حسن وامر بصرف مكافاة مالية لها .

بعد ذلك تفقد الاستقبال وقام بالاطلاع على سجلات التردد والاحالة وايضا غرفة الرعاية وقام بسؤال الممرضة عن متابعة الحوامل والسمعيات وامر بارسال كهربائي لاصلاح سلك كهرباء بالصالة , كما تفقد غرفة التطعيمات و قام بالسؤال عن نسب التردد فلاحظ انخفاض بها وافاد المراقب بان الوحدة تخدم قرية واحدة وان التوابع بها وحدات اخرى.

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