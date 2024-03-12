مسلسل زوجة واحدة لاتكفي| موعد عرض الحلقة الثانية والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” في الماراثون الرمضاني الجاري الذي يضم عدد من نجوم الدراما الكويتية والمصرية.

عرض حلقات مسلسل زوجة واحدة لاتكفي

ومن المقرر أن تعرض حلقات مسلسل زوجة واحدة لاتكفي عبر قناة mbc في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة وmbc دراما الساعة الـ 10 والنصف بتوقيت السعودية

مسلسل زوجة واحدة لاتكفي.القصة والأبطال

ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم من إنتاج Mbc وجمال سنان/ Eagle Films، للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة

أحداث مسلسل زوجة واحدة لاتكفي

تدور احداث مسلسل زوجة واحدة لا تكفي حول اطار اجتماعي متميز مليئ بالكوميديا ويحكي المسلسل قصة رشيد وهو الفنان المصري ماجد المصري وزوجته “هيلة” وهو الفنانة الكويتية هدي حسين والتي تعمل مديرة لمدرسة مختلطة بين البنين والبنات ولديها من الابناء ثلاث بنات وكانت الاسرة كلها تعيش حياة سعيدة لكن هناك بعض الأمور والأحداث ستعكر صفور الاسرة وستخلق صراعات فيما بينهم.