محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة اختبار المتقدمين للوظائف القيادية

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، صباح اليوم، لجنة اختبار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بالمحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ

والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء اللجنة.

وصرح الزملوط بأن الوظائف التي تم الإعلان عنها تضم (نائب رئيس مركز بكل من الداخلة والفرافرة وبلاط وباريس - نائب أول بمركز الخارجة - سكرتير مركز بكل من الداخلة والفرافرة وبلاط وباريس - رئيس وحدة قروية على مستوى المحافظة)، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين المستوفين للشروط بلغ ٧٩ متقدمًا من إجمالي ٨٤ تقدموا لشغل الوظائف، جرى اختبارهم وفقًا للشروط والمعايير التي تضمنها إعلان كل وظيفة، بالإضافة إلى المهارات و المؤهلات الوظيفية التي تضمن اختيار أفضل الكوادر المؤهلة لتطوير الأداء المؤسسي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، و تصعيد وضخ دماء جديدة من القيادات الشابة في إطار توجيهات القيادة السياسية لتمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري للدولة.

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