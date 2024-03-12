فصل رأسها عن جسدها.. حبس قاتل شقيقته في المنيا

أمر المحامي العام الأول، لنيابات المنيا، اليوم الثلاثاء ، بـ حبس قاتل شقيقته، ذبحا بأحدي قري مركز بني مزار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب اعترافه بارتكاب الجريمة، بحجة الثأر لشرف، بعد تردد شائعات، وتداول صور ومقاطع فيديو تسئ للمجني عليها، ولأسرتها.

وتضمن قرار المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، التصريح بدفن جثة المجني عليها، وتكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول الواقعة .

فيما باشرت النيابة تحقيقات موسعة مع المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، عقب وصولة بساعات من العمل بالخارج ( السعودية)، وعزمه على ارتكاب جريمته البشعة.

كان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقي بلاغا من أهالي احدي قري مركز بني مزار، بقيام عامل، بذبح شقيقته، بسلاح ابيض (سكين) .

انتقل فريق البحث الجنائي، بمركز بني مزار، برئاسة المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز بني مزار، وإشراف العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، إلى موقع الجريمة، وتبين قيام ( و– خ- ن – 33 سنة)، عامل، ومقيم بأحدي قري مركز بني مزار، بذبح شقيقته ( ف- 25 سنة)، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان .

تم القبض على المتهم، والسلاح المستخدم (سكين)، وبسؤاله اعترف باتكابة جريمته بقصد الثأر لشرفة، لسوء سلوك المجني عليها .