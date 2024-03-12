الأمن يضبط 49 قطعة سلاح ناري و20 قضية مخدرات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- سوهاج- دمياط- الإسكندرية) شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

فى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط 33 قضية سلاح نارى شملت (15 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش - 20 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهم "لـ 24 منهم معلومات جنائية").



كما تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة تضمنت (2,580 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (8 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (267) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو").. بحوزة (4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، و(5) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 4 فرد محلى- عدد من الطلقات) وتنفيذ(828) حكم قضائى متنوع.



وفى مديرية أمن سوهاج؛ جرى ضبط (16) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (3 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - 11 فرد محلى وطلقة) بحوزة (8 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر البانجو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (126) حكم قضائى متنوع.



وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين لـهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة شملت ( كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (3 متهمين) وضبط (2) قضية أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (قطعتين سلاح أبيض) بحوزة متهمَين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.