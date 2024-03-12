المشدد 5 سنوات لـ3 أشقاء أصابوا شخصًا بـ"عاهة مستديمة" في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 أشقاء بإحدى قرى مركز مغاغة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لقيامهم بالتعدي على آخر، وإصابته بـ"عاهة مستديمة" وفقا لتقرير الصفة التشريحية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرابي، وعضوية المستشارين محمد يوسف، وتامر مجدي، وأمانة سر على العسلي، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

كان اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة تطورت إلى معركة بالشوم والعصا، بإحدى قرى مركز مغاغة.

انتقل فريق البحث الجنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، حيث تبين قيام ثلاثة أشقاء بالتعدي على آخر، مما تسبب في إصابته بجروح وكسور متنوعة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.

من جانبه، أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، الأشقاء الثلاثة، للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 15776 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2118 لسنة 2023 كلي شمال المنيا، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات الجنائية على المتهمين الثلاثة.

وفى سياق أخر قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل محاسب وسرقة هاتفه المحمول في منطقة المرج.

وتضمن أمر الإحالة في القضية أن المتهم شرع في قتل المجني عليه (ح.ا)، محاسب، حيث عقد المتهم (م.ش)، عاطل عمدًا مع سبق إصرار، العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًا (مششكن - مسدس وذخائر) وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريا قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق التي كادت ان تودي بحياته إلا أنه قد خاب صنيعه لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

كشفت النيابة العامة بالقاهرة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه (ح.ا)، محاسب، حيث قام المتهم (م.ش)، عاطل، مقيم بذات المنطقة، بإيقاف المجني عليه لسرقته، وعندما رفض إخراج ما معه، أخرج المتهم سلاحا ناريا وأطلق عليه النار حتى فقد المجني عليه وعيه وسرق هاتفه المحمول والمبلغ المالى.

بلاغا بوصول مصاب لأحد المستشفياتكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوصول مصاب لأحد المستشفيات.. وبالانتقال لمحل البلاغ والاستماع لأقوال المجني عليه تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.