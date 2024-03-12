"مفهوم التراث الشعبي" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم مع طلاب المدارس    

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرامج المنفذة خلال شهر مارس الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي نفس السياق شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بهدف تعزيز الهوية المصرية والثقافية، ضمن برامج وزارة الثقافة. وفي السياق، شهدت مدرسة أرض محطة البحوث الرسمية للغات تجريبي بالفيوم، في اليوم الأول، ورشة حكي شعبي قدمها الباحث أسامة محمود عيسوي كبير باحثي أطلس، تحدث فيها عن مفهوم التراث الشعبي، وأهمية حفظ ونقل هذا التراث، أعقبها حكي شعبي لحكاية "ست الحسن والجمال" وحكاية "الطمع يقل ماجمع"، إلي جانب ورش فنية للرسم الحر مستوحى من الحكايات الشعبية.

"حكاية المعزات الثلاث".. ضمن ورش حكي التراث الشعبي بثقافة الفيوم

وفي اليوم الثاني، شهدت المدرسة ورشة حكي شعبي تضمنت حدوتة بدوية من شمال سيناء، وحكاية المعزات الثلاث، وتلي ذلك رسوم وأعمال فنية للأطفال من وحي الحكايات الشعبية، ورموز التراث الشعبي في شهر رمضان الكريم.

وشهدت مدرسة الفرنسيسكان (مدرسة الجمهورية الخاصة) ورشة حكي شعبي، تحدث فيها ياسر حمدي سيد كبير باحثي أطلس حول مفاهيم التراث الشعبي، والعادات المرتبطة بشم النسيم، وعيد الميلاد، وعيدي الفطر و الأضحى، تلى ذلك حكى حكاية "الشاطر حسن" مع شرح بعض الأمثلة المرتبطة بالقصة ومنها؛ "الراجل بيتربط من لسانه"، "وعد الحر دين عليه"، إلى جانب حوار مفتوح مع الطلاب حول الدروس المستفادة من القصة مثل شكر الله على نعمه، والوفاء بالوعد، وحفظ السر.

جاءت الفعاليات في إطار مهرجان تراث الحكي الشعبي الذي تنظمه الادارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.