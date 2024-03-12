وزارة الشباب تستعد لإطلاق سلسلة من اللقاءات التوعوية بمخاطر التدخين والإدمان

بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

تستعد وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ( الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب ) ، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، نحو تنفيذ سلسلة من اللقاءات التوعوية بمخاطر التدخين والإدمان والتعاطي بــ 135 مركز شباب علي مستوي الجمهورية ، برعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

يأتي ذلك فى إطار الخطة القومية لمكافحة المخدرات ، حيث من المقرر تنفيذ اللقاءات بواقع 5 لقاءات بكل محافظة خلال شهر رمضان المُبارك .

وتستهدف اللقاءات رواد مراكز الشباب مشاهدى الدورات الرمضانية والأطفال والشباب قاطني المناطق الشعبية بكل مركز شباب مع توزيع بروشورات تحمل رسائل توعية وبعض الألعاب الصغيرة للاطفال مثل السلم والدخان والرسمات وايضا تنفيذ جلسات حلقات نقاشية توعوية مع المشاركين .