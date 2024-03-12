رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة يفتتح معرض أهلًا رمضان

افتتح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، معرض أهلًا رمضان بالحى السكنى الثانى بجوار سوق إسكان الشباب والمستقبل ووحدة طب الأسرة، لخدمة أبناء المدينة، والمدن المجاورة، وذلك استكمالاً للتعاون المثمر والبناء بين جهاز المدينة، ومنظمات المجتمع المدنى، لتوفير أوجه الدعم لسكان المدينة.



وأكد عبد اللاه، أن الهدف من افتتاح تلك المعارض بمدينة طيبة الجديدة، لتوفير السلع الغذائية للسكان، ورفع العبء عن كاهل الأسرة بأسعار مخفضة لكافة السلع الأساسية طوال شهر رمضان المبارك، والتى تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية فى هذا الإطار.