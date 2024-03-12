مديرية العمل بالإسكندرية تناقش أهمية دور المرأة والتمكين الاقتصادى والحقوق والواجبات

أكد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، على الجهود التى تبذل من وزارة العمل لتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام القانون داخل المنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتعريف بالحقوق والواجبات التى أقرها القانون للمرأة وصاحب العمل، مع الاهتمام بتمكين المراة اقتصادياً وتعزيز قدراتها للمشاركة فى عمليات التنمية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، ندوة للتوعية حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك بمستشفى دار العلاج بالإسكندرية، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وتضمنت الندوة عدة محاضرات عن أهمية دور المرأة في المجتمع وسوق العمل ومناهضة العنف ضد المرأة في ظل قانون العمل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ودور مراكز التدريب المهني والدورات التدريبية المجانية المقدمة لهم في عدة مهن ومنها الأشغال اليدوية، والتفصيل والخياطة، وذلك ضمن سلسلة الندوات التى بداتها المديرية واجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات وأهمية التمكين الإقتصادى للمرأة ودورها الهام فى المشاركة فى عمليات التنمية، وحقوقها فى القانون، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة

وأشاد خلالها بدور مديرية العمل ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ، وطرق التواصل مع المديرية ، ومكاتبها لمعرفة حقوق وواجبات المرأة .

وقدم المحاضرات بالندوة فاتن محجوب مدير إدارة شئون المراة وتكافؤ الفرص ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة ، ومي مطاوع مدير إدارة بحوث العمالة، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهني، وحضر الفعاليات اشرف جمعة مدير مجمع تفتيش المنتزة، وسمير مفتش بمنطقة عمل المنتزة.