إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة بحرم جامعة الزقازيق

شارك الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، حفل تدشين إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ١٠٠ مليون شجرة فى الحرم الجامعي، بإشراف وحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك على غرار المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والتي أشرف على تنظيمها داخل الجامعة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومديري الكليات.

أكد رئيس الجامعة أهمية الحفاظ على الموارد البيئية، وضرورة إيجاد منافذ للحصول على مصادر طاقة متجددة وصديقة للبيئة، تضمن تحقيق معدلات قياسية لمؤشرات الاستدامة في كافة المجالات التنموية، وذلك من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية واستراتيجية مصر لتغيير المناخ ٢٠٥٠.

وأوضح رئيس الجامعة أن المبادرة لها دور هام في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وإعلاءاً لقيم الجمال، وخفض معدلات التلوث من خلال عمليات التشجير داخل الحرم الجامعى.

وأشارت الدكتورة جيهان يسري إلى أن المشاركة في المبادرة يأتى من منطلق حرص الجامعة على دعم توحيد جهود المؤسسات الوطنية في خدمة المبادرات الرئاسية، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠، لبناء جمهورية جديدة تكفل الحقوق لمواطنيها في الحصول على حياة كريمة.

وذكرت نائب رئيس الجامعة أن تدشين انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة ؛ يعد انعكاسًا وإدراكًا من جامعة الزقازيق لمسئولية الحفاظ على البيئة، وتوفير المناخ المناسب، مشيرةً إلى أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها تحسين الأداء البيئي، ورفع الوعي العام، وزيادة رقعة المساحة الخضراء بالحرم الجامعي، التي يترتب عليها تحقيق آثارًا صحية، وبيئية إيجابية متنوعة.

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