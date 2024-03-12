جاهزية سالم الدوسري للمشاركة أمام الاتحاد في الكلاسيكو السعودي

تأكد بشكل رسمي جاهزيمة النجم الدولي السعودي سالم الدوسري للمشاركة في الكلاسيكو السعودي الآسيوي والذي سيجمع بين الهلال والاتحاد مساء اليوم الثلاثاء بإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن اللاعب شارك بشكل فعال في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، وأصبح جاهزَا لخوض المواجهة ضد الاتحاد.

يدخل فريق الهلال المباراة بروح معنوية عالية وذلك بعد تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه المملكة آرينا بثنائية دون رد، من توقيع ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الاتحاد اليوم

استقر المدير الفني خورخي خيسوس على تشكيلة الهلال التي سيدفع بها في مباراة اليوم ضد الاتحاد بالكلاسيكو السعودي، ضمن منافسات إياب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال أمام الاتحاد كالأتي:

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: سعود عبد الحميد – علي البليهي – كوليبالي – الشهراني

الوسط الدفاعي: سلمان الفرج – روبن نيفيز

الوسط الهجومي: مالكوم – سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

موعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم :

مباراة الاتحاد ضد الهلال ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القفاهرة وستذاع عبر عدة قنوات وهي beIN Sports AFC HD و Alkass Nine HD و SSC1 HD و أبو ظبي الرياضية.