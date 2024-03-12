الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"الحد من البلاستيك "ندوة بمدرسة فرشوط الثانوية الفنية الزراعية

نظم جهاز شئون البيئة بقنا و مديرية التربية و التعليم بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام بمقر مدرسة فرشوط الثانوية الزراعية بمدينة فرشوط، استهدفت الندوة طلاب المدرسة بحضور مدير المدرسة و مسؤل التربية السكانية و البيئة بإدارة فرشوط و المدرسة.   

وحاضر بالندوة الكميائيين احمد النمر محمد و سامى عبدالستار الباحثين بجهاز شئون البيئة، تناولا نشأة البلاستيك و أضراره و البدائل للحد من استخدامات البلاستيك احادى الاستخدام، وذلك بهدف تقليل نسبة المخلفات و الحفاظ على البيئة .

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