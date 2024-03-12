"الحد من البلاستيك "ندوة بمدرسة فرشوط الثانوية الفنية الزراعية

نظم جهاز شئون البيئة بقنا و مديرية التربية و التعليم بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام بمقر مدرسة فرشوط الثانوية الزراعية بمدينة فرشوط، استهدفت الندوة طلاب المدرسة بحضور مدير المدرسة و مسؤل التربية السكانية و البيئة بإدارة فرشوط و المدرسة.

وحاضر بالندوة الكميائيين احمد النمر محمد و سامى عبدالستار الباحثين بجهاز شئون البيئة، تناولا نشأة البلاستيك و أضراره و البدائل للحد من استخدامات البلاستيك احادى الاستخدام، وذلك بهدف تقليل نسبة المخلفات و الحفاظ على البيئة .