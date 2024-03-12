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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

ننشر سعر الدينار الكويتي  أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء 12-3-2024، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 158.13 جنيه للشراء، و159.36 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 158.91 جنيه للشراء، و159.26 جنيه للبيع. 

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 سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

158.13 جنيه للشراء.

159.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

158.91 جنيه للشراء.

159.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

153.95 جنيه للشراء.

159.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

153.76 جنيه للشراء.

159.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

155.96 جنيه للشراء.

160.43 جنيه للبيع.

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