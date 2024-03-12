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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تترات رمضان 2024| قصص غنائية وموسيقية خارج الصندوق لـ دنيا وائل و"الوايلي"

دنيا وائل
دنيا وائل

تميزت اللوحة الغنائية لأحداث مسلسل “لحظة غضب” بتوزيع موسيقي مميز في تتر البداية، وأغنية معبرة عن الأحداث في النهاية.

مسلسل لحظة غضب ..تفاصيل الموسيقى التصويرية وأغاني الأحداث

تأتي الموسيقى التصويرية من الموزع  كريم جابر الشهير بـ"الوايلي"، مع صورة رائعة من أعمال الجرافيك التي اعتمدت على صور من الشموع وفناجين القهوة وكعكة عيد ميلاد بوضع مؤثرات بصرية، وهي دلائل رمزية تشير لأحداث المسلسل وخاصةً الكعكة، لأن أحداث المسلسل المثيرة تنطلق بعد عيد ميلاد البطلة صبا مبارك.

 

 

 

وجاء تتر النهاية بأغنية “لمّا” بصوت الفنانة دنيا وائل

 

ظهر صوت دنيا وائل في الموسم الرمضاني الماضي داخل أحداث مسلسل “الهرشة السابعة”، من خلال أغنيتي “بيكيا، عالم موازي”.

دنيا وائل

 

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

تتضمن حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

 

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب 

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.

 

 

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