ختام البرنامج التدريبي عن تصميم وتفعيل المقرر الإلكتروني بجامعة سوهاج

إختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج فعاليات البرنامج التدريبى عن "تصميم وتفعيل المقرر الإلكتروني"والذي إستهدف ٢٤ من الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي ضمن مجموعة البرامج التدريبية الهادفة إلى تنمية جدارة التدريس وتنمية وتطوير مهارات التعليم والتعلم لدى أعضاء هيئة التدريس، بما ينعكس بدوره على تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة وجودة الخريجين، موضحاً أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمه لإعداد مقرراتهم الدراسية في صورة إلكترونية تفاعلية تلائم التحول الرقمى لمواكبة التطور العالمي، مع تغيير اتجاهاتهم إيجابيا لتبني ثقافة التعلم الإلكتروني.

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج تضمن تطبيق العديد من الأهداف التدريبية المرتبطة بأساليب وأنشطة تدريبية ملائمة لتحقيقها، شاملة كيفية إعداد وتطوير المحتوى التعليمي والخطوات المتبعة على الترتيب، مع إستخدام الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات اللازمة للوصول إلى الصورة النهائية للمقرر الإلكتروني المطلوب، حيث اشتمل البرنامج أيضاً على تدريب المشاركين على كيفية تفعيل المقرر الالكتروني وإستخدامه وطرق وضع أنشطة تفاعلية، شاملاً النصوص والصور والرسومات والفيديوهات وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة، وكذلك الأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التعليمية مع تقييم المخرجات التعليمية المستهدفة، إلى جانب أن البرنامج تضمن أيضاً إعداد اختبارات الكترونية لتقييم الطلاب والتأكد من تحقق المخرجات التعليمية.

جدير بالذكر أن البرنامج استمر على مدار يومين، بإجمالي 10 ساعات تدريب مباشر تفاعلي حيث قدم البرنامج التدريبي الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية والمدرب بالمركز.