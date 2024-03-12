مصدر للوفد: الهجوم على لجنة المسابقات بسبب أزمة "رفعت" باطل

رصدت الوفد خلال الساعات الماضية هجوم على لجنة المسابقات بإتحاد الكرة التى يترأسها عامر حسين عضو مجلس ادارة الاتحاد فى أعقاب سقوط اللاعب أحمد رفعت نجم نادى مودرن فيوتشر على أرضية ستاد الاسكندرية خلال الشوط الثانى من مباراة فريقه أمام نادى الاتحاد السكندرى بدعوى أن اللجنة أخطأت فى جدول المباريات بتحديد موعد المباريات أول يوم رمضان

وقال مصدر مطلع للوفد بأن الهجوم على لجنة المسابقات بالوقائع ليس له اساس من الصحة وان هناك حملة ممنهجة ضد اللجنة شنها اللاعب أحمد حسام " ميدو" بالفضائيات ضد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وانه يتم إستغلال واقعة سقوط لاعب فيوتشر للهجوم عليه.

وأشار المصدر إلى أن واقعة سقوط لاعب النادى الاهلى محمد عبد الوهاب ووفاته لم تكن بمباراة ولكنها كانت أثناء التمرين وهى واقعة مشابهة متساءلا هل كانت لجنة المسابقات لها دخل ؟



وأكد على أنه فى نفس توقيت مباراة أمس التى جمعت بين فيوتشر والاتحاد كان هناك مباراة جمعت بين النصر السعودى والعين الاماراتى لمدة 120 دقيقة حيث تم لعب وقت إضافى ..!

وأختتم المصدر حديثه مؤكدا على أنه لا مانع من لعب المبارايات بعد ٣ ساعات من الصيام مشيرا الى أن اللاعب أحمد رفعت شفاه الله لم يشارك فى المباراة من بدايتها وإنما نزل الملعب فى الدقيقة "62" اى الساعة 11 إلا ربع مساءا.