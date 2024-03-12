الشرقية: محاضر لـ 42 منزل تُلقي مياه الصرف بترع ري الأراضي الزراعية

قال المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالشرقية، إنه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية الري بمحافظة الشرقية، تم شن حملة مفاجئة للتفتيش على المنازل والمنشآت التي تقوم بتوصيل الصرف الصحي على المجاري المائية العذبة والترع الخاصة برى الأراضي بقرى العلاقمة بمركز ههيا، وقرى «الأحراز المشاعلة، المانسترلى» بمركز أبوكبير ، وقرى «الشبانات، أبو الأخضر، كفر موسى عمران،أولاد موافى» بمركز الزقازيق، وقرية الديدامون بمركز فاقوس.

ولفت مدير إدارة شئون البيئة بالشرقية، إلى أن جهود الحملة أسفر عن ضبط 42 منزل يقوم بإلقاء الصرف الصحي على الترع الخاصة بري الأراضي، وتم تحرير محاضر جنح لهم.

وذكر إنه تم تحرير عدد 13 محضر جنح بقرية العلاقمة بمركز ههيا، و7 محاضر بقري «الأحراز، والمشاعلة، والمانسترلي» بمركز أبوكبير، و3 محاضر بقرية الديدامون بمركز فاقوس، و19 محضر بقرى «الشبانات، أبو الأخضر، كفر موسى عمران، أولاد موافى» بمركز الزقازيق.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إدارة البيئة بالديوان العام، بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المنازل والمنشآت التي تُلقي مياه الصرف الصحي في المجاري المائية العذبة والترع الخاصة برى الأراضي، لمنع تلوث المجاري المائية، والحد من اثارة الضارة على صحة المواطنين.