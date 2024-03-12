وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة في مختلف قطاعات النقل حيث تابع وزير النقل يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وكذلك تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية.



بدأت الجولة بتفقد اللمسات النهائيه لتوسعه وردم نفق زهراء مدينه نصر( تقاطع ماجد الفطيم) حيث قد تم تحرير الحركه المروريه بالتقاطع وحل جميع الحركات المروريه و تم نهو أعمال الردم بالكامل وجاري أعمال التشطيبات لتشغيله أمام حركة المرور خلال هذا الشهر.

كما تابع وزير النقل تقدم معدلات تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بكوبري الوراق .

مشروع تطوير الطريق الدائري

يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى(٩ د)، وفتحه امام حركة المرور بالإضافة إلى متابعة اعمال تنفيذ قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

كما تم تفقد أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري بالاضافة الى اعمال تنفيذ محور السكة الحديد (شارع الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول ٢٠ كيلو متر، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، والذي يعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

وخلال جولته تابع الوزير التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS ، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.

وجه الوزير خلال الجولة بالاهتمام بالنيوجرسي والعواكس والصيانة المستمرة للوحات الارشادية ونظافتها لزيادة معدلات الامان والسلامة على الطريق واستمرار اعمال النظافة وازالة مخلفات البناء من على الدائري على مدار الساعة وكذلك الاهتمام بالتشجير في الاماكن المتاحة بالطريق



كما تابع الوزير اعمال انشاء وتنفيذ محطات الأتوبيس الترددي BRT ، والذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة مثل محطات (أكاديمية الشرطة والسويس وعدلي منصور والسلام وعرابي ومؤسسة الزكاة ومسطرد وبهتيم وشبرا بنها إسكندرية الزراعي..)

حيث أكد الوزير على تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام الذي سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها. واطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمحطات التي تبلغ 49 محطة، والأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات، وكيفية وطرق ربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا كما تفقد وزير النقل المناطق الفنية والادارية لشحن الأتوبيسات، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية معزولة مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ماعدا كوبري المنيب وكوبري الوراق ( 8 حارات في كل اتجاه ) واكد الوزير على ضرورة تكثيف الاعمال خاصة وان الأتوبيس الترددي وسيلة نقل جماعي صديق للبيئة ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط من الحفاظ على الانضباط، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق

وأكد الوزير على هامش الجولة أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بهذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الاولى والتي شملت المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.قد ساهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتا الى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في انشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT وكذلك الاستغلال الاستثماري الأمثل لمحطات BRT .