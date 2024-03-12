قطار سوهاج ينهي حياة ربة منزل

لقيت سيدة مصرعها تقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمال سوهاج، وذلك على إثر إصطدام أحد القطارات بها حال هبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا من مستشفى المراغة المركزى يفيد بوصول سيدة إلى المستشفى جثة هامدة على إثر وقوع حادث إصطدام قطار بها بدائرة مركز المراغة.

وبالفحص تبين إصابة كلثوم . أ . ا على إثر إصطدام إحدى القطارات بها حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة مركز المراغة تم نقل الجثة إلى المستشفى وتم إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.

وفى سياق متصل كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضرا محرر بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن إفادة ناظر محطة سكة حديد سوهاج من سائق القطار الروسي " أسوان – القاهرة " بأنه أثناء مروره من مزلقان بلصفوره دائرة المركز شاهد أحدي السيدات تقوم بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه فقام بإطلاق آله التنبيه عدة مرات ولم تستجيب وإصطدم بها وتوفيـت.

تم عمل المعاينة اللازمة وتم التعرف على الجية و تبين أنها تدعي لواحظ ع ا م 75 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز وبسؤال نجلها المدعو محمود ر م ت - سن 52 مزارع ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.