الأمن يضبط شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط (شقيقين- مقيمان بالعقار محل الواقعة) وعُثر بإحدى غرف العقار على (حفرة بعمق 4 أمتار أدوات الحفر).. واعترفا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ.

وفى سياق ذاته جدد قاضى المعارضات بالجيزة، حبس موظف بالمعاش وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما قطع أثرية بقصد الاتجار.

فيما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة فى وقت سابق حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى الآثار، وطلبت النيابة العامة بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وأمرت بالتحفظ على القطع الأثرية المضبوطة بحوزته المتهمين، وعرضها على خبراء الآثار بوزارة الآثار المصرية، وإعداد تقرير فنى عن مدى اثريتها من عدمه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة موظف بالمعاش عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته عاطل حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة وعُثر بحوزتهما على (1885 عملة) يشتبه فى كونها أثرية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن 1400 قطعة من القطع المضبوطة أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى، وباقى القطع يشتبه فى أثريتها.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

وفى سياق اخر فقد جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل مواطن رميا بالرصاص بالجيزة.

وقررت النيابة العامة بالجيزة، فى وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكان قد تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إخطار من أحد المستشفيات باستقبال جثة عاطل، و4 مصابين مقيمين بمدينة أوسيم وبسؤالهم قرروا أنه أثناء استقلالهم والمتوفى "توك توك" فوجئوا بقيام 3 أشخاص مُستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يحملون "فرد محلى وأسلحة بيضاء" باستيقافهم وإطلاق أعيرة نارية تجاههم ما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم سلاح أبيض "سنجة" - دراجة نارية "المستخدمة فى الواقعة"، وأقر أحدهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتوفـى قام على إثرها بالاستعانة بالآخرين لإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فـى الواقعة فرد محلى.