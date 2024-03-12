مائدة إفطار لقبطي.. بهجة رمضان ترسخ معاني الوحدة الوطنية بالأقصر

وجبات للمستشفيات والجمعيات..

في تقليد سنوي، يرسخ معاني الوحدة الوطنية، يحرص رجل الأعمال القبطي روماني رمزي بمحافظة الأقصر على إعداد مائدة إفطار يومية؛ لإفطار المسلمين على مدار شهر رمضان المبارك.



تلك العادة السنوية التي يلتزم بها رمزي، تمثل أحد مشاهد البهجة في الشهر الكريم في الأقصر؛ إذ يجتمع العاملون بمؤسسته، من المسلمين والأقباط؛ ليعدوا وجبات الإفطار في همة ونشاط، ليبدأ توزيعها على المارة أمام المؤسسة حيث امتداد شارع التليفزيون الذي يمثل خط مرور رئيسي للسيارات المتنقلة من وإلى المدينة، فيتم توزيع الوجبات المجهزة على السائقين والركاب.



أكد رجل الأعمال القبطي أنه يحرص على إقامة المائدة كل عام، من خلال توفير كافة الوجبات من اللحوم والدواجن، مع الاستعانة بأمهر الطهاة بالفنادق لإعداد تلك المائدة.

ويرى رمزي أن المسلمين والأقباط في مصر هم في رباط، لاتجمعهم سوى المحبة والتلاحم في كافة المناسبات، وأن هذه المشاركات تدخل البهجة على قلوبهم جميعا؛ مؤكدًا أن الهدف من إقامة المائدة هو المحبة لإخوانه المسلمين ورغبة منه فى مشاركتهم فرحتهم بشهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن أصدقائه مسلمين والعاملين معه أغلبهم مسلمين.

وأوضح بيشوي نجل رجل الأعمال أنه يتم تجهيز وجبات يومية لأكثر من 250 مواطنًا، بالإضافة لتوزيع وجبات جاهزة على المستشفيات والجمعيات، مشيرًا إلى وجبات يتم إعدادها خصيصًا وتوزيعها على أحباب الله الفقراء يوميًا وتوصيلها إلى منازلهم.