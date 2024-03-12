أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 12 مارس بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، إستمرار إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء، مع استقرار أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 360 إلى 400 جنيها للبتلو، ومبلغ 415 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد الإنخفاض الطفيف بأسعار الماشية واستقرار أسعار الأعلاف.

وكانت الأسعار قد شهدت إرتفاعا وانخفاضا خلال الفترة الماضية، قبل أن ترتفع قبل بداية شهر رمضان وتسجل 113 جنيها للكيلو وماتزال موجة الارتفاع مستمرة مع بداية شهر رمضان المبارك، واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، وبالرغم من ذلك مازالت الأسعار مرتفعة خاصة مع دخول شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك وبالتالي إرتفاعا في الأسعار بدرجة كبيرة.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكم في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، بالإضافة إلى قيام أصحاب المزارع بضبط مواعيد تربية الدواجن البيضاء على بداية شهر رمضان، وهو ما جعل الطلب أكثر من العرض خلال هذه الفترة.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 105 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 90 جنيه والساسو 107جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 120 جنيها، وسجل كيلو الرومي 123 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 145 جنيها والبط المولار بمبلغ 115 جنيها والبط البيور والفرنساوي 110 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 215 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 105 جنيها وبدون العظم بمبلغ 110 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 85 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 90 جنيها والهياكل 55 جنيها والأجنحة 60 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 90 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب130 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة.

تكثيف الحملات الرقابية على الجزارين ومحلات بيع الطيور بالفيوم

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، حفاظا على صحة المواطنين.