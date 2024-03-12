الأرصاد تحذر من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام الحالية الفترة الانتقالية بين فصلى الشتاء والربيع، موضحة سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وقالت د.منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، «بالفعل فى اختلاف كبير في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل، وخاصة فى الأيام التي تشهد نشاط رياح نشعر فيها بالاختلاف بشكل كبير».

اصطحاب الملابس الشتوية عند الخروج في فترات الليل

وتابعت غانم: «دايما فترات النهار فيها دفء، وفترة الليل فيها برودة خاصة المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والظهير الصحراوي. مطالبة بضرورة الإنتباه والحرص على اصطحاب الملابس الشتوية عند الخروج في فترات الليل».

وأوضحت منار غانم، أن قيم درجات الحرارة بين النهار والليل في بعض المناطق، تكون 15 درجة، خاصة الفترة اللى إحنا فيها حاليا تعتبر فترة انتقالية بين فصلى الشتاء والربيع، متابعة بين فصل الشتاء وفصل الربيع بيكون في انخفاضات ملحوظة ناخد بالنا من الملابس ونعمل حسابنا في ملابس شتوية.

فصل الشتاء لم ينته ولابد من عدم تخفيف الملابس

ونوهت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء لم ينته ولا بد من عدم تخفيف الملابس لحين منتصف شهر أبريل تجنبا لنزلات البرد، موضحة أن فصل الشتاء ينتهى فلكيا 20 مارس الجاري، ثم ييدأ فصل الربيع ويستمر 3 شهور ويبدأ فصل الصيف.



