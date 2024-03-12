التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين.. ندوة لوزارة العمل بالأسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، ندوة للتوعية حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين ، وذلك بمستشفي دار العلاج بالأسكندرية ، تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وتضمنت عدة محاضرات عن اهمية دور المرأة في المجتمع وسوق العمل ومناهضة العنف ضد المرأة في ظل قانون العمل ، والتمكين الاقتصادي للمرأة ، ودور مراكز التدريب المهني والدورات التدريبيةالمجانية المقدمة لهم في عدة مهن ومنها الأشغال اليدوية ، والتفصيل والخياطة ، وذلك ضمن سلسلة الندوات التى بداتها المديرية واجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، وأهمية التمكين الإقتصادى للمرأة ودورها الهام فى المشاركة فى عمليات التنمية ، وحقوقها فى القانون ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام القانون داخل المنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والتعريف بالحقوق والواجبات التى أقرها القانون للمرأة وصاحب العمل ، مع الإهتمام بتمكين المراة إقتصادياً وتعزيز قدراتها للمشاركة فى عمليات التنمية.

وأضاف وكيل المديرية ، أنه افتتح فعاليات الندوة بكلمة قدم فيها ، التهاني لجميع العاملات بالمستشفي ، وأشاد خلالها بدور مديرية العمل ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ، وطرق التواصل مع المديرية ، ومكاتبها لمعرفة حقوق وواجبات المرأة ، كما قدم المحاضرات بالندوة فاتن محجوب مدير ادارة شئون المراة وتكافؤ الفرص ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة ، ومي مطاوع مدير إدارة بحوث العمالة ، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهني ، وحضر الفعاليات اشرف جمعة مدير مجمع تفتيش المنتزة ، وسمير مفتش بمنطقة عمل المنتزة .