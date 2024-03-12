انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

انخفض سعر الدولار بتعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره في البنك الأهلى المصرى 49 للشراء، 49.1 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ49.10 للشراء، 49.20 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى 48.95 جنيه للشراء، 49.05 جنيه للبيع، مقابل 49.10 جنيه للشراء، 49.20 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقًا لآخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيه للشراء.

49.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.03 جنيه للشراء.

49.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيها للشراء.

49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.95 جنيها للشراء.

49.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.25 جنيه للشراء.

49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيه للشراء.

49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

49 جنيه للشراء.

49.10 جنيه للبيع.