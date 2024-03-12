فعاليات متنوعة احتفالا بشهر رمضان فى ثقافة الجيزة

شهدت مواقع فرع ثقافة الجيزة عددا من الفعاليات احتفالا بشهر رمضان المبارك ويوم الشهيد، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن خطط وزارة الثقافة.

احتفلت مكتبة البحر الأعظم، بـ ليلة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، بعرض فني للتنورة التراثية على أنغام مجموعة من الأغاني والتواشيح الدينية للفنان سيد المصري، أعقبه عرض مسرح عرائس بعنوان "مرحبا رمضان"، بالإضافة إلى ورشة حكي مع الرواد حول يوم الشهيد بعنوان "ويبقى الأثر" تناولت خلالها عبير السيد مكانة الشهيد عند الله تعالى، وأن دماء الشهداء هي أشرف دماء سالت فداء للأرض والعرض والكرامة، بينما نفذت مكتبة امبابة مع رواد مركز رعاية مرضى شلل الأطفال، ورشة فنية لرسم وتلوين مظاهر الاحتفال بيوم الشهيد.

وفى مكتبة الشيخ زايد، نفذت أسراء أسامة ورشة فنية لعمل زينة رمضان، كما تزين قصر ثقافة العياط بفانوس وزينة رمضان عقب ورشة فنية نفذها الفنان عبد الفتاح أحمد، بمشاركة رواد القصر.

وتواصلت فعاليات الاحتفال بالشهر الكريم، بإشراف إقليم القاهرة البرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث أقامت كل من مكتبة الأقواز وبيت ثقافة البراجيل ورشتين فنيتين لعمل تصميمات مختلفة لفانوس رمضان، وأدارت مكتبة سقارة مسابقة ثقافية حول صيام شهر رمضان وأحكامه وفضائله بمشاركة زينب شهاب، كما عقد بيت ثقافة أوسيم ورشة حكي تحدثت خلالها وردة بدر حول "المسحراتي" أهم الشخصيات المرتبطة بشهر رمضان، وكيف تطورت عبر التاريخ.